هذه الفئة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بأوميكرون
توصلت دراسة جديدة، إلى أن هناك إحدى الفئات العمرية تلتقط المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، أكثر من أي فئة أخرى.
وحسب صحيفة “هال ديلي ميل”، سجلت فئة عمرية واحدة في بريطانيا أكبر عدد من الإصابات بأوميكرون.
كما استحوذت هذه الفئة على نحو 40 بالمئة من مجموع الإصابات بالمتحور الجديد.
وحسب الأرقام التي نشرتها مجموعة الأبحاث الصحية “Zoe”، فإن أكثر من 40 بالمئة من الإصابات الجديدة تحدث بين الفئة العمرية 18و35 سنة.
كما تتمثل الفئة العمرية الثانية الأكثر تعرضا لأوميكرون، في الفئة ما بين 35و55 عاما بحوالى 29 بالمئة من الإصابات الجديدة.
هذا وارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما بشكل صاروخي منذ أواخر نوفمبر.
كما ارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما بشكل حاد منذ أوائل ديسمبر.
أما المجموعة الثالثة، فإنها تضم الفئة العمرية بين 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي يتراوح عمرها بين 55 و75.
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مفاجأة مذهلة للمصابين بأوميكرون وتلقوا لقاح كورونا
خلصت دراسة علمية جديدة، إلى أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” وجرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك، سيحظون بمناعة فائقة ضد كورونا.
ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن العدوى الخارقة تسبب استجابة مناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة. كما نشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية الأميركية المرموقة.
وذكرت الدراسة، أن مستويات الأجسام المضادة كانت فعّالة بنسبة أكبر وصلت إلى 100 بالمئة. مقارنة بتلك التي لوحظت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لمرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا.
وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، فيكادو تافيسي: “لا يمكنك أن تحصل على استجابة مناعية أفضل من ذلك”. مشيرا إلى أن هذه اللقاحات فعّالة جدا ضد الإصابات الشديدة بالأمراض. موضحا أن الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ثم تعرضوا لعدوى كورونا يتمتعوا بمناعة فائقة”.
أما مارسيل كيرلين، الذي شارك أيضا في الدراسة، فقد اعتبرها “نهاية اللعبة” بالنسبة إلى مرض “كوفيد-19”. وتابع يقول “أعتقد أن هذه الدراسة هي نهاية اللعبة. واستدرك قائلا: “هذا لا يعني أننا في نهاية الوباء، لكننا بتنا في مرحلة يمكن أن تنخفض حدته”.
وتابع: “بمجرد تلقيحك ثم تعرضك للفيروس، فمن المتحمل أن تكون محميا ضد المتغيرات المستقبلية”. مشضيرا إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الحماية ستكون طويلة الأمد. وستخفف من شدة الوباء في جميع أنحاء العالم”.
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