هذه الفئة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بأوميكرون

توصلت دراسة جديدة، إلى أن هناك إحدى الفئات العمرية تلتقط المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، أكثر من أي فئة أخرى.

وحسب صحيفة “هال ديلي ميل”، سجلت فئة عمرية واحدة في بريطانيا أكبر عدد من الإصابات بأوميكرون.

كما استحوذت هذه الفئة على نحو 40 بالمئة من مجموع الإصابات بالمتحور الجديد.

وحسب الأرقام التي نشرتها مجموعة الأبحاث الصحية “Zoe”، فإن أكثر من 40 بالمئة من الإصابات الجديدة تحدث بين الفئة العمرية 18و35 سنة.

كما تتمثل الفئة العمرية الثانية الأكثر تعرضا لأوميكرون، في الفئة ما بين 35و55 عاما بحوالى 29 بالمئة من الإصابات الجديدة.

هذا وارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما بشكل صاروخي منذ أواخر نوفمبر.

كما ارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما بشكل حاد منذ أوائل ديسمبر.

أما المجموعة الثالثة، فإنها تضم الفئة العمرية بين 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي يتراوح عمرها بين 55 و75.