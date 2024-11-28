هذه الفئة المعنية بالترشح لامتحاني الباك والبيام

تضمن المنشور الوزاري الخاص بعملية تسجيل التلاميذ في امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025. تفاصيل جديدة،على غرار الفئة المعنية بهذين الامتحانيين

فبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط يشارك في هذا الامتحان. بصفة الزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة متوسط.

ويمكن أن يشارك فيه بصفة مترشح حرّ كل من تابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة متوسط أو في مستوى معادل. في مؤسسة للتربية والتعليم عمومية أو خاصة معتمدة، أو لدى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. أو في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني.

بالنسبة لامتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي يشارك في هذا الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الثالثة ثانوي. ويمكن أن يشارك فيه بصفة مترشح حر كل من تابع دراسته بانتظام. في قسم السنة الثالثة ثانوي أو في مستوى معادل، في مؤسسة للتربية والتعليم عمومية أو خاصة معتمدة، أو لدى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

هكذا تتم عملية التسجيل

للتسجيل في الامتحانين يقوم مديرو التربية ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بإشهار الإعلانات التي يسلمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والملصقات الخاصة بالتسجيلات، بجميع الوسائل المتوفرة الموقع الرسمي لمديرية التربية.

حيث بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يقوم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في واجهة التسجيلات في الامتحانات الرسمية” بتسجيل التلاميذ المعنيين ومراقبة وتحيين معلوماتهم. وحجز المعلومات غير المتوفرة بالأرضية الرقمية، بكل دقة وعناية.

كما يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص اسم المستخدم كلمة المرور لكل تلميذ مترشح. ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء .أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية

واكدت الوزارة أن هذا الحساب سري وشخصي، يستعمل في دفع حقوق التسجيل، والولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات. وسحب الاستدعاءات،والاطلاع على النتائج.

اما بالنسبة للمترشحين الأحرار يقوم المترشحون الأحرار، بمن فيهم المترشحون المنتسبون للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بتسجيل أنفسهم عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وذلك من خلال حجز البيانات الخاصة بإثبات المستوى الدراسي المطلوب حجز البيانات الخاصة بمعلومات الترشح

وكذا إنشاء حساب خاص به اسم المستخدم كلمة المرور)، هذا الكتاب سري وشخصي يستعمل في دفع حقوق التسجيل الولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات. وسحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج. ويمكن للمترشح تفعيل خدمة المصادقة الثنائية (2FA)، للرفع منمستوى حماية بياناته الشخصية.