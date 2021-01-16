هذه الفئة مستثناة من لقاح كورونا

إستثنى عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا البرفسور رياض مهياوي فئة من أشخاص من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح ذات العضو ان عملية التلقيح ضد كورنا عند إطلاقها لا تخص النساء الحوامل والأطفال والمصابين بأمراض الحساسية.

وفي تصريح البرفسور مهياوي لقناة الأولى أشار إلى أن إستثناء هذه الفئة من اللقاح أمر مؤقت وقابل للتجديد.

وحذر رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة البرفسور كتفي عبد الباسط، المصابين بأمراض الحساسية من خطورة تلقي اللقاح.

ووفق البرفسور كتفي عبد الباسط إستثناء المصابين بأمراض الحساسية هو خشية وقوع مضاعفات لم تكن في الحسبان.

كما يعود سبب إستثناء هذه الفئة من التلقيح الجديد لعدم لعدم اختبار اللقاح سريريا عليهم أثناء التجارب الأولية في الخابر.

فيما أرجعت أخر الدراسات فترة الحمل لدى النساء مختلفة من الناحية المناعية لحماية الجنين لهذا ينصح بإستثنائها من اللقاح.