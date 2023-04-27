هذه الفئة معنية بتثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء وإعادة الاستدعاء 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تمديد للــمستــخـدمين المدنيين الــتـابـعين لـوزارة الـدفـاع الوطني.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 27 مرسوم رئاسي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التــشــريــعــيــة في مــجــال تــثــبــيــت فــتــرات الخــدمــة الـوطـنـيـة والاســتــبــقــاء وإعــادة الاستــدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.

ووفقا للمرسوم الرئاسي تمديد للــمستــخــدمين المدنــيين الــتـابـعين لـوزارة الـدفـاع الوطني. بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التــشــريــعــيــة في مــجــال تــثــبــيــت فــتــرات الخــدمــة الـوطـنـيـة والاســتــبــقــاء وإعــادة الاستــدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.

ويهدف هذا المرسوم إلى تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض الأحكام التي تحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستــدعــاء.

وجاء في المرسوم انه تثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، بــعـنـوان الـتـوظـيـف والـتـرقـيـة في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني

المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المعنيون بأحكام هذا المرسوم، هم : المــســتــخــدمــون المــدنــيــون الشــبيهون بالمسبخدمين العسكريين. وكذا المستخدمون المدنيون المتعاقدون. وأيضا المستخدمون المدنيون التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى المستخدمون المدنيون للإيواء والإطعام العاملون على مستوى مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش.

كما تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني.