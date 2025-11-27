هذه الفئة معنية بمنحة التضامن

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 78 صدور مرسوم تنفيذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.

ويأتي هذا في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيـس الجمهـورية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فإن هذا القطاع أولى حرصًا بالغًا للحفاظ على كل الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل الأمثل بهم، ولا سيما أولئك المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.

وجاءت في المرسوم التنفيذي رقم 25-307 جملة من التعديلات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون دخل.

وتضمنت هذه التعديلات تكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة 100 % بصفة نهائية، والتي كانت له حقوق مكتسبة سابقا من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظـر عن استفادة زوجه من أي دخل مهـما تكن طبيعته.

كما تم إقرار استفادة كل شخص يعاني من إعاقة سمعية وبصرية بنسبة 100% من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجـه من أي دخل مهـما تكن طبيعته.

ونص المرسوم على تمكين استفادة كل شخص بالغ من العمر 18 سنة فما فوق متحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استـــــــفادة زوجـــــه من أي دخــــل مهــــما تكن طبيعته.

وأكدت الوزارة أن هذه المنحة إضافة إلى كونها منحة مالية شهرية، فهي تمكن من ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين منها، وكذا ذوي الحقوق.

وتمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات ومختلف المساعدات التقنية في هذا المجال.