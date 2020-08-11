هذه الفئة من الأساتذة ممنوعين من حراسة “البيام” و”الباك”

منعت وزارة التربية الوطنية الأساتذة من فئة النساء الحوامل اللواتي يملكن أطفالا يقل سنهم عن 14 سنة من حراسة امتحان “البكالوريا” و “البيام” المقرران شهر سبتمبر القادم .

وقد كلفت وزارة التربية المديريات الخمسين الموزعين عبر التراب الوطني من أجل احصاء هذه الفئة من الأساتذة كي يتم تعويضهم بأساتذة آخرين .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين” فان حراسة الامتحانين هذه السنة ستكون من طرف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث عكس السنوات الماضية التي تم فيها حراسة امتحان البكالوريا من قبل اساتذة التعليم المتوسط والابتدائي والبيام من طرف اساتذة التعليم الثانوي .