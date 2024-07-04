هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين بمناسبة الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية يتعلق المرسوم الأوّل بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا.

فيما يتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أوالتكوين للموسم 2023 - 2024.

ويستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم:

جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية. وكذا جرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أوالقُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أوبالأعضاء، عصابات الأحياء.

كما إستثنى العفو وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أوالهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها. بالإضافة إلى جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود. وأيضا جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبو الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

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