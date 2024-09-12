هذه القائمة النهائية للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم موسم الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن ضبط القائمة النهائية لوكالات السياحة و الأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ/2025م.

وحسب بيان لذات للديوان، فإنه وبناء على القرار رقم 249 المؤرخ في 11 سبتمبر 2024 الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ/2025م. يعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن القائمة النهائية وفق مطارات الإقلاع المعتمدة”.

ووفقا لذات المصدر، فان “الأمر يتعلق بالمتعاملين الوطنيين الممثلين في الديوان الوطني الجزائري للسياحة و وكالة سياحة وأسفار الجزائر. إلى جانب 48 وكالة أخرى خاصة”.

ولفت الديوان في بيانه الى أن الوكالات المعنية ستكون موزعة وفق مطارات الإقلاع المعتمدة ممثلة في مطارات غرداية، الأغواط، تلمسان، الجزائر، باتنة، ورقلة، عنابة، وهران و قسنطينة.