هذه القائمة النهائية للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم عملية الحج

أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ / 2023م.

وتضم القائمة التي أفرج عنها الديوان اليوم 43 وكالة من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى كل من مؤسسة سياحة وأسفار الجزائر وكذا مؤسسة الديوان الوطني للسياحة.

وجاء في البيان، إنه بمقتضى القرار الوزاري رقم 07 المؤرخ في 22 جانفي سنة 2023م، الموافق لـ 29 جمادى الثانية عام 1444 هـ يحدد القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ / 2023م، الموزعة على مطارات الإقلاع على النحو الآتي: