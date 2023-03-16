هذه القطاعات التي مسها التعديل الحكومي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا مس 10 حقائب وزارية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التعديل الحكومي شمل وزارات الخارجية، التجارة، الرياضة، الرقمنة، النقل، العمل، السياحة، الصيد البحري، البيئة، والري.

وفي السياق ذات صلة، فقد عين رئيس الجمهورية أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، خلفا لرمطان لعمامرة.

كما تم أيضا تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، خلفا لابراهيم جمال كسالي، في حين تم تعيين عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

كما شمل التعديل الحكومي تعيين الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق، بينما تم تعيين مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية خلفا لياسين حمادي.

وعرف التعديل أيضا تعيين فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة الذي تم تعيينه على وزارة النقل خلفا للمنتهية مهامه كمال بلجود.

كما تم إنهاء هشام سفيان صلواتشي، من على رأس وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فيما تم تعيين أحمد بيداني خلفا له.

وفي المقابل عين رئيس الجمهورية فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرف الذي تم تعيينه على وزارة النقل خلفا للمنتهية مهامه كمال بلجود.

كما تم تعيين طه دربال وزيرا للري، بينما تم تعيين فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي.

وأخيرا، شمل التعديل الحكومي تعيين مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى.

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