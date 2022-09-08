هذه القطاعات التي مسها التعديل الحكومي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ققد شمل التغيير الحكومي 6 حقائب وزارية، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، النقل، صناعة صيدلانية، التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، فقد شمل العديل الحكومي تعيين ابراهيم مراد وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي تم تعيينه على رأس قطاع النقل، بينما تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحا خلفا لعبد الرحمان بن بوزيد الذي استدعي لمهام أخرى.

كما تم تعيين رخروح لخضر وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، خلفا لكمال ناصري، فيما تم تعيين علي عون وزير الصناعات الصيدلانية، خلفا لعبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.

ومن جهته، عُين عبد الله منجي الذي كان يشغل منصب وزيرا للنقل، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وفي المقابل، تضمن التعديل الحكومي أيضا إنهاء مهام وزير التعليم العالي والبحي العلمي، عبد الباقي بن زيان، وتعيين كرمي بداري خلفا له، في حين تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وفيمايلي القائمة الكاملة للحكومة الجديدة:

أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول.

رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

عبد الرشيد طبي العدل حافظ الأختام.

إبراهيم جمال كيسالي وزير المالية.

محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم.

العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية.

كمال بيداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين.

صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون.

عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة.

حسين شرحبيل وزير الرقمنة والإحصائيات.

كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

كوثر كريكو وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.

أحمد زغدار وزير الصناعة.

محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة.

كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات.

محمد بوسليماني وزير الاتصال.

لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

كمال بلجود وزير النقل.

ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية.

عبد الحق سايحي وزير الصحة.

يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي.

بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

سامية موالفي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

هشام سفيان صلواتشي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

علي عون وزير الصناعة الصيدلانية.

ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية.