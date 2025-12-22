هذه القوائم الأولية للمترشحين المقبولين والمرفوضين بمسابقة وزارة الداخلية

أعلنت المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، عن نشر القوائم الأولية للمترشحين المقبولين والمرفوضين الخاصة بالمسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بالتكوين المتخصص.

وحسب بيان للمديرية، تم نشر القوائم الأولية للمترشحين المقبولين والمرفوضين الخاصة بالمسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بالتكوين المتخصص، وذلك حسب الرتب التالية:

مفتش تقني متخصص

المترشحين المقبولين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-مفتش-تقني-متخصص-المقبولين.pdf

المترشحين المرفوضين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-مفتش-تقني-متخصص-المرفوضين.pdf

رتبة مساعد تقني متخصص

المترشحين المقبولين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-مساعد-تقني-متخصص-المقبولين.pdf

المترشحين المرفوضين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-مساعد-تقني-متخصص-المرفوضين.pdf

رتبة عون الاستغلال

المترشحين المقبولين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-عون-استغلال-المقبولين.pdf

المترشحين المرفوضين:

https://interieur.gov.dz/wp-content/uploads/2025/12/رتبة-عون-استغلال-المرفوضين.pdf

ويمكن للمترشحين المرفوضين تقديم طعونهم واستكمال ملفاتهم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التالية:

https://recrutement.dgtn.gov.dz

وجاء ذلك، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، وفي إطار تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.