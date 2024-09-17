هذه الكلمات الأخيرة لأعضاء تيتان.. الغواصة التي انفجرت بالقرب من تيتانيك

كشف خفر السواحل الأمريكي، عن الكلمات الأخيرة التي قالها طاقم الغواصة تيتان. التي انفجرت أثناء اقترابها من تيتانيك، قبالة سواحل نيوفاوندلاند في جوان 2023.

“كل شيء على ما يرام”، كانت الكلمات الأخيرة التي نطق بها أفراد طاقم تيتان الخمسة.

وانفجرت هذه الغواصة في جوان 2023 عندما اقتربت من حطام سفينة تايتانيك. وكان على متنها المغامر الفرنسي بول هنري نارجيوليت.

واستمع خفر السواحل الأمريكي، الذي يواصل التحقيق في ملابسات هذه المأساة، إلى موظفي شركة OceanGate. الشركة التي قامت بتشغيل هذه الغواصة.

ومن بين الذين تمت مقابلتهم كان توني نيسن، المدير الفني السابق لشركة OceanGate. الذي كشف أن تيتان “تعرض لضربة صاعقة” في عام 2018.

وخلال جلسة الاستماع، تم بث رسوم متحركة مرئية. وكشف هذا أن الكلمات الأخيرة التي نطق بها طاقم تيتان كانت “كل شيء على ما يرام”.

وكانت الرسالة موجهة إلى Polar Prince، سفينة الدعم Titan التي كانت على السطح. ثم انقطع الاتصال بالغواصة بعد تبادل الأسئلة من Polar Prince حول عمق ووزن الغواصة أثناء هبوطها.

كما استجوب طاقم السفينة تيتان عدة مرات حول حالة شاشة العرض الموجودة على متنها.

كما أصبحت ردود العملاق غير منتظمة أكثر فأكثر، حتى كان الرد الأخير “كل شيء على ما يرام”.

وخلال جلسة الاستماع هذه، كشف خفر السواحل الأمريكي أيضًا عن صورة غير منشورة سابقًا لحطام تيتان.

وفي هذه الصورة، التي نقلها زملاؤنا من سكاي نيوز، نرى المخروط الخلفي لتيتان يستريح في قاع المحيط الأطلسي.

وقال خفر السواحل الأمريكي إنه تم العثور على بقايا أخرى للغواصة بالقرب من الحطام الذي التقطته الكاميرا.