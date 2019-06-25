هذه الكيفيات الجديدة لتقييم الموظف في المؤسسات والإدارات العمومية

وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مرسوما تنفيذيا، يحدد كيفيات تقييم الموظف في المؤسسات والإدارات العمومية.

ويخضع الموظف، أثناء مساره المهني، إلى تقييم متواصل ودوري من طرف مسؤوليه السّلميين، يهدف إلى تــقــديــر مؤهــلاتــه المهــنــيــة وفــقــا لمنــاهج تــقــيــيــم بــالـنـظـر لخصوصيات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي ينتمي إليه.

ويـتـم التقــيـيم بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الإحالة على الاستيداع أوالخدمة الوطنية أو في عطلة مرضية طويلة ويؤخذ في الحسبان تقييمه للسنة التي سبق إحالته فيها على إحدى هذه الوضعيات.

وتحـدد المــؤســسات والإدارات العمومية، بموجب قرار أو مقرر من الوزير أو المسؤول المعني، حسب الحالة، مناهج تقييم الموظفين بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وموافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم والقوانين.

و يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف إلى تقدير احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية، من خلال الأمانة وعدم التحيز، تنفيذ المهام الموكلة له، الالتزام بالتوقيت والانضباط، السلوك المحترم والمسؤول، اللباقة في علاقته مع المسؤولين السّلميين وزملاء العمل والمرؤوسين ومستعملي المرفق العام.

و الكفاءة المهنية، من خلال الــتــحــكــم في مــيــدان الــنشاط والمنــاهج والــتــقــنــيــات والإجراءات ذات الصلة، قدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل، قدرات التعبير الكتابية والشفهية، قدرات الاستباق والتكيف والابتكار.

والفعالية والمردودية، من خلال :تحقيق الأهداف المحددة، الفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها، و كيفية الخدمة، من خلالروح العمل الجماعي، القدرة على التواصل، روح المبادرة والديناميكية.

يتم تقييم الموظف سنويا على إثر مقابلة التقييم المهني التي ينتج عنها نقطة مرقمة تحدد حسب سّلم تنقيط، يعد نظرا لخصوصيــات السلك الــذي يــنــتــمي إلــيــه الموظــف وطــبــيـعـة نشاطات المصلحة التي ينتمي إليها، تقدير ذو طابع عام.

تتمحور مقابلة التقييم المهني للموظف حول، نتائجـه المهنــيــة خــلال السنــة الجاريــة، بــالــنــظــر للأهداف التي تم تحديدها له وشروط تنظيم وسير الهيكل

الذي ينتمي إليه، الأهداف المحددة له للسنة المقبلة، وآفاق تحسين نتائجه المهنية،

قدراته على شغل وظائف التأطير، تطلعاته المهنية وآفاق تطور مساره المهني، احتياجاته في مجال التكوين وتحسين المستوى.

ويتم إعلام الموظف بتاريخ مقابلة تقييمه المهني قبل سبعة أيام، على الأقل، من هذا التاريخ.

تجــري مـقابلـة الـتـقـيـيم المهـني مـن قــبـل المسؤول السّلمي المباشر للموظف و/أو المسؤول السّلمي الأعلى، ويترتب عليها عرض حال، يوّقع عليه المسؤول الذي أجراه.

يتضمن عرض الحال، على وجه الخصوص، تقديرا ذا طابع عام حول القيمة المهنية للموظف وكذا الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير مساره المهني.

تبّلغ النقطة المرقمة للموظف المعني في أجل خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها، بناء على طلب المعني، اقتراح مراجعتها على السلطة التي لها صلاحية التعيين.