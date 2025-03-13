هذه الليلة ..خسوف كلي للقمر 

سيكون عشاق الفلك، في الجزائر والعالم، ليلة الخميس إلى الجمعة، على موعد مع خسوف كلي للقمر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، سيحدث خسوف قمري كلي ليلة 13 إلى 14 مارس 2025. وسيكون مرئيًا جزئيًا أو كليًا من عدة مناطق حول العالم.

وأكد مركز (CRAAG) أنه وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون هذا الخسوف القمري الكلي مرئيًا بشكل جزئي في الجزائر.

وستبدأ الظاهرة الفلكية بينما يكون القمر مرئيًا في الجزائر، حوالي الساعة 4:57 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسيكون بالإمكان رصد المراحل الأولى من الخسوف، ومع ذلك، لن يكون ممكناً متابعة الخسوف الكلي بالكامل، إذ سيغرب القمر قبل نهاية الظاهرة.

ولا يتطلب رصد الخسوف أي معدات خاصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجردة بأمان تام.

ومع ذلك، فإن استخدام الأجهزة البصرية الصغيرة مثل المناظير أو التلسكوبات يمكن أن يساعد في رؤية تفاصيل أدق لسطح القمر وملاحظة التغيرات في إضاءته.

وللإشارة، فإن الخسوف القمري الجزئي القادم في الجزائر سيكون يوم 7 سبتمبر 2025، في حين سيحدث الخسوف القمري الكلي التالي، الذي سيكون مرئيًا، يوم 20 ديسمبر 2029.