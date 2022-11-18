هذه المؤهلات والشهادات المطلوبة لتوظيف أساتذة الإنجليزية بالإبتدائي

حدّدت وزارة التربية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية. في مسابقة توظيف أساتذة الإبتدائي.

وصدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا. يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي. حيث أن القرار الوزاري المؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق لـ 25 أوت 2022. يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016.

وتنص المادة الأولى، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، على أن تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق لـ 10 مارس سنة 2016. الذي يحدد قائمةالمؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية”.

كما تضمنت المادة الثانية، حسب المصدر ذاته، تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى”.

وخص المرسوم المؤهلات والشهادات المطلوبة للمشاركة في مسابقة التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية للغة الإنجليزية.

غير أن المرسوم إشترط على الراغبين بالتوظيف في رتبة أستاذ لغة إنجليزية الحصول على شهادة اللّيسانس في اللّغة المعنية أوشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللّغة الإنجليزية.

وأشار المرسوم إلى أن المؤهلات المطلوبة للمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة في الإبتدائي تخصص لغة عربية، أمازيغية وفرنسية لم يطرأ عليه أي تغيير.

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