هذه المبالغ المالية المخصصة للمهرجانات الثقافية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، يحدد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية.

وجاء في المادة 10 من هذا القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أفريل سنة 2024، أنه تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية.

كما تخصص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية، كالأتي:

1- المهرجانات الثقافية الدولية : من خمسة عشر مليون دينار (15.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى مائة و خمسين

مليون دينار (150.000.000,00 دج) كحد أقصى.

2 المهرجانات الثقافية الوطنية : من خمسة ملايين دينار (5.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,000 دج) كحد أقصى.

3- المهرجانات الثقافية المحلية : من مليوني دينار (2.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى ستة ملايين دينار 6.000.000,000 دج) كحد أقصى.