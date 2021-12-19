هذه المحطات العاصمية التي ستتوقف فيها حافلة الخضر للإحتفال بكأس العرب

ستكون حافلة الخضر، على موعد التوقف في ثلاث محطات عاصمية، للإحتفال مع الجماهير الجزائرية بعد التتويج بكأس العرب.

وسيبدأ الخضر إحتفالاتهم مباشرة بعد الوصول لمطار هواري بومدين، حيث سيجوبوع شوارع العاصمة في حافلة خاصة.

وسيتوقف أشبال مجيد بوقرة في شارع أول ماي، ويحتفلوا بعدها في وسط العاصمة رفقة محبيهم.

يذكر بأن طائرة أبطال العرب، ستحط بالجزائر في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.