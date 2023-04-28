هذه المخالفات تصل بأصحاب سيارات الأجرة إلى المحاكم

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي ” على الفيسبوك منشور حول مخالفات يرتكبها أصحاب سيارات الأجرة.

وأوضحت ذات المصالح عبر الصفحة الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور بخصوص مخالفات يرتكبها أصحاب سيارات الأجرة. ويتعلق الامر بتزويد سياراتهم بمطفأة للحرائق وعلبة إسعافات أولية.

واكد ذات المصالح أنه يتعين عليهم تزويد مركباتهم بمطفأة صالحة الاستعمال، وبعلبة اسعافات أولية. تكون كل واحدة منها مرّقمة بنفس الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.

كما ان مخالفة لهذا الإجراء ، يترتب عنه جنحة منصوص عليها بالمادة 05 من ملحق القرار المؤرخ في 14 أوت 2016. المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارات الأجرة.

ومعاقب عليها بالمادتين 62 و63 من القانون 01-13 المتضمن توجيه النقل البرّي بتحرير محضر ترسل نسخة منه الى وكيل الجمهورية ووالي مكان الإقامة. وهذا طبقا للمادة 59 من القانون 01-13 المعدّل والمتمم.