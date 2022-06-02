هذه المخالفة المرورية تترتب عنها غرامة بـ 5000 دينار 

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور .منشور حول التجاوز عند ممرات المشاة. وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

وكتبت ذات المصالح عبر فقرتها النافذة القانونية ان التجاوز عند ممرات الراجلين “المشاة” دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في هذا الممر يعتبر مخالفة مرورية.

وتابع المنشور انه طبقا للمادة 66/د-3، يعاقب المخالف بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول ماسحات زجاج المركبة. وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أن عدم وجود أوعدم فعالية جهاز غسل الزجاج يعتبر مخالفة مرورية. ويعاقب عليها القانون بغرامة جزافية بـ 3000 دينار كحد اذنى.

وهذا طبقا للمادة 66/ج-8 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم ، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 3000 دج.

وتضمن منشور ذات المصالح انه مع تساقط الأمطار على معظم ولايات الوطن، لا بأس أن ننبه الإخوة السائقين إلى ضرورة تفقد حالة ماسحات الزجاج. وكذا التأكد من فعالية جهاز غسل الزجاج حتى يتمكن السائق من رؤية الطريق بصورة جيدة.

كما تذكّر ذات المصالح ان عدم وجود ماسحة زجاج واحدة على الأقل لها مساحة عمل وقوة ووتيرة كافية تُمكّن السائق من رؤية الطريق بشكل واضح. وعدم وجود أوعدم فعالية جهاز غسل الزجاج.

تعتبر مخالفات مرورية طبقا للمادة 66/ج-8 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم ، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 3000 دج.

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