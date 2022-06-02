هذه المخالفة المرورية تترتب عنها غرامة بـ 5000 دينار
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور .منشور حول التجاوز عند ممرات المشاة. وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.
وكتبت ذات المصالح عبر فقرتها النافذة القانونية ان التجاوز عند ممرات الراجلين “المشاة” دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في هذا الممر يعتبر مخالفة مرورية.
وتابع المنشور انه طبقا للمادة 66/د-3، يعاقب المخالف بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.
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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول ماسحات زجاج المركبة. وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.
وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أن عدم وجود أوعدم فعالية جهاز غسل الزجاج يعتبر مخالفة مرورية. ويعاقب عليها القانون بغرامة جزافية بـ 3000 دينار كحد اذنى.
وهذا طبقا للمادة 66/ج-8 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم ، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 3000 دج.
وتضمن منشور ذات المصالح انه مع تساقط الأمطار على معظم ولايات الوطن، لا بأس أن ننبه الإخوة السائقين إلى ضرورة تفقد حالة ماسحات الزجاج. وكذا التأكد من فعالية جهاز غسل الزجاج حتى يتمكن السائق من رؤية الطريق بصورة جيدة.
كما تذكّر ذات المصالح ان عدم وجود ماسحة زجاج واحدة على الأقل لها مساحة عمل وقوة ووتيرة كافية تُمكّن السائق من رؤية الطريق بشكل واضح. وعدم وجود أوعدم فعالية جهاز غسل الزجاج.
تعتبر مخالفات مرورية طبقا للمادة 66/ج-8 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم ، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 3000 دج.
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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول المخالفات وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.
وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أن الوقوف أمام حافة الرصيف المطلية باللونين الأحمر والأبيض تعتبر مخالفة مرورية.
وحسب ذات المصالح فإن الوقوف أمام حافة الرصيف المطلية باللونين الأحمر والأبيض تعتبر مخالفة مرورية. منصوص عليها بالقرار والتعليمة الوزاريين الـمشتركين المؤرخين في 1974 المتعلقين بإشارات الـمرور.
وأضاف المنشور ان هذه المخالفة معاقب عليها بالـمـادة 66/ب7 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 2500 دج.
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أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل سهرة اليوم الخميس عن رفع العقوبة المسلطة عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الإدارة القبائلية نشرت بيانا رسميا قالت فيه:”نُعلم أنصار الشبيبة بأن الفيفا قد رفعت عقوبة منع الاستقدامات عن الفريق القبائلي”.
وقدمت إدارة الكناري شكرها للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم على مساعدتهم لرفع العقوبة.
كما أعلنت إدارة “ياريشان” تأهيل كل اللاعبين المستقدمين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
طالع أيضا: إقتناء قسيمة السيارات بداية من أوّل مارس 2022
كشفت المديرية العامة للضرائب اليوم عن المدة القانونية لإقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 .
وبهذا القرار سيتم الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 بداية من الثلاثاء 1 مارس إلى غاية 31 مارس 2022. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية.
كما تدعو المديرية أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة. عبر مكاتب البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية.
ولمزيد من الإستفسار حول قسمة القسيمة حسب نوع المركبة وسنة صنعها وقوتها إضغط على الرابط: vignette_auto_2022_ar.pdf
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أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن فتح قباضات الضرائب استثنائيا اليوم السبت من أجل تسهيل اقتناء قسيمة السيارات.
وذكرت المديرية، مالكي السيارات، بأن التاريخ المحدد لإقتناء قسيمة السيارات، لسنة 2021، سيبقي يوم الخميس 29 أفريل الجاري.
وجاء في بيان للمديرية، بأن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد، يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية، المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع.
وحسب القانون المذكور، يتم تطبيق زيادة قدرها 50 بالمائة، لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة.
وترفع الزيادة إلى 100 بالمائة، إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين.
وأوضحت المديرية، بأن “النسخة ” لا تسلم إلا في حالة ضياع أو إتلاف القسيمة الأصلية.