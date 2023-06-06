هذه المخالفة غرامتها تصل إلى 30 ألف دينار والحبس حتى 18 شهرا مع سحب الرخصة سنة 

حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور لرفض إمتثال سائقي المركبات للأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.او الخضوع لهذه التحقيقات.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان عملا بأحكام المادة المادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن: كل سائق يرفض:

الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم. اوالخضوع لكل للتحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة. وأيضا الخضوع لكل للتحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.

ووفقا لذات المادة يعتبر سائق المركبة قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية ، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.

وتتمثل العقوبة بالحبس من 06 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج. كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة. بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنـة .