هذه المخالفة غرامتها تصل إلى 50 ألف دينار والحبس حتى سنة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول قيادة مركبة خارج صنف رخصة السياقة.

وأفادت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن قيادة مركبة خارج صنف رخصة السياقة، أي دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية يعتبر جنحة. وذلك وحسب ماتنص عليه المادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم. كما ان هذه المخالفة جنحة لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة.

وتتمثل العقوبة في الحبس من 6 اشهر الى سنة كاملة. وايضا 🔘 غرامة جزافية تتراوح ما بين 20.000 الى 50.000 دج.

بالإضافة إلى المنع من الترشح لمدة سنة لطلب الحصول على رخصة سياقة الاصناف الاخرى.