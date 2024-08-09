هذه المدة التي يمكن أن تبقى فيها اللحوم مجمدة

غالبًا ما يتم طرح سؤال حول مدة صلاحية اللحوم في الثلاجة، ولا يجد سوى القليل من الإجابات. خاصة وأن المدة يمكن أن تختلف اعتمادًا على اللحوم المراد تجميدها. ولكن أيضًا على معايير الحفظ الأخرى.

يجب أن تتراوح درجة الحفظ بين -18 درجة مئوية و -24 درجة مئوية. وهذا يجعل من الممكن الحفاظ على جودة المنتجات وفيتاميناتها بشكل أفضل مع تجنب الاستهلاك المفرط للطاقة”.

إذا كان المستهلكون يستخدمون الفريزر، فلا يمكن تخزين الأطعمة المجمدة إلا لمدة أسبوع إلى أربعة أسابيع. ومع ذلك، مع الفريزر، من الممكن الاستمرار في التخزين لمدة تصل إلى 24 شهرًا، ولكن بعض اللحوم تتطلب احترام المواعيد النهائية.

في حالة شرحات الديك الرومي أو أي لحوم أخرى كاملة أو مقسمة إلى أجزاء. يجب حفظها بين 15 و18 شهرًا. أما بالنسبة للحوم المفرومة والمطبوخة فتزيد المدة من 2 إلى 3 أشهر.

أما الأسماك. فيجب الاحتفاظ بها لمدة أقصاها 24 شهرًا في الثلاجة.

أما بالنسبة للأسماك الخالية من الدهون أو الدهنية، فيجب ألا تتجاوز فترة 3 إلى 6 أشهر.

تجنب التسمم الغذائي

ولكن حتى لو تم احترام المواعيد النهائية، فمن الممكن أن طعامك ليس قابلاً للاستهلاك فعليًا. اعتمادًا على جودة طريقة الحفظ أو الانقطاعات المحتملة في عملية التجميد (انقطاع التيار الكهربائي. عدم إغلاق الباب بشكل صحيح، وما إلى ذلك). قد ترتفع درجة حرارة الطعام، مما يجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك.

هناك عدة معايير تجعل من الممكن التحقق من جودة المنتج المجمد:

-مظهره: قد تفقد الأطعمة المطبوخة لونها مع مرور الوقت. هذه علامة على الأكسدة أو تأخير طويل جدًا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء التجميد، قد تظهر بلورات الجليد، مما يدل على انقطاع في سلسلة التبريد.

-الرائحة: هذه معلومات لا لبس فيها. عند تذويب اللحوم، إذا كانت هناك رائحة مشبوهة، فمن الأفضل التخلص منها.

-احذر من التسريبات: أخيرًا، إذا كان هناك تسرب في الجزء السفلي من الفريزر، فمن المحتمل أن يكون المنتج قد تمت إذابته.