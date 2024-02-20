هذه المدن الأكثر أمانا في أوروبا

كشف أحدث تقرير عن جودة الحياة في المدن الأوروبية، الذي نشرته المفوضية الأوروبية. أن كوبنهاجن تعتبر المدينة الأكثر أمانًا في أوروبا، حيث يزعم 87% من المشاركين في الاستطلاع ذلك.

مع نتائج مماثلة، تعتبر أوفييدو في إسبانيا وليوبليانا في سلوفينيا ثاني وثالث أكثر المدن أمانًا في المنطقة. بينما بشكل عام، يُنظر إلى المدن الأصغر على أنها أكثر أمانًا.

مع انخفاض نقطة مئوية واحدة عن المدن الثلاث الأكثر أمانًا في أوروبا. احتلت بياليستوك (بولندا) وجروننجن (هولندا) وزيورخ (سويسرا) المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي. كما صنفها 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في مرتبة عالية. لكونها وجهات آمنة.

كما كشفت الدراسة الاستقصائية أن المدن في الدول الأعضاء الجنوبية. احتلت مرتبة أقل من حيث السلامة. حيث قال 63 في المائة من السكان إنهم يشعرون بالأمان، مقارنة بـ 82 في المائة من سكان الدول الأعضاء الشمالية.

كما تحتل روما ونابولي في إيطاليا، وكذلك أثينا في اليونان، المرتبة الأدنى ليس فقط بين الدول الأعضاء الجنوبية ولكن في المجموع. حيث يعتبر أقل من نصف المشاركين أن روما وأثينا آمنتين – 38 و 40 في المائة على التوالي. يمكن أن يكون هذا أمرًا مثيرًا للقلق، حيث أن هاتين المدينتين تعدان من أكثر الوجهات السياحية شعبية في المنطقة بأكملها.

وتختتم قائمة المدن العشر الأكثر أمانًا لعام 2023 مع مدينة دنماركية أخرى – ألبورج. حيث يعتبر 85 في المائة من سكانها أنفسهم آمنين أثناء المشي ليلاً، مؤشرات السلامة في هذه المدينة مرتفعة للغاية. حيث قال 87 في المائة من سكانها أن معظم الناس في مدينتهم يمكن الوثوق بهم. مما جعل ألبورج تحتل المرتبة الأولى في قائمة المدن التي يثق فيها السكان بسكانهم الآخرين.

كما تحتل براغا في البرتغال ولوكسمبورغ المرتبة التاسعة والعاشرة. حيث يعتبر 84 و83 في المائة من السكان أن هاتين المدينتين آمنتان، على التوالي.