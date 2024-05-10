هذه المدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات

مرة أخرى، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة تصنيف، المدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات Henley & Partners.

وفي المركز الثاني، تعد طوكيو موطنا لعدد كبير من المليونيرات البالغ عددهم 290 ألف شخص. تليها مباشرة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون حيث يوجد 285 ألف فرد من أصحاب الثروات العالية. الذين يمتلكون ثروة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أو أكثر.

وتحتل باريس المركز السابع (165 ألف مليونير)، خلف سنغافورة (244800) ولندن (227000) ولوس أنجلوس (212100).

وعلى العكس من ذلك، يوجد في بعض المدن عدد أقل من أصحاب الملايين. وهذا هو الحال في لندن، التي، على الرغم من المركز الخامس في الترتيب. لديها عدد أقل من المليونيرات بنسبة 10٪ مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.