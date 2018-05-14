هذه المرأة تحرم “سليماني” من “واست هام”!!

عاد فشل صفقة إنتقال الدولي الجزائري، إسلام سليماني لصفوف “واست هام” ليطفو على سطح وسائل الإعلام البريطانية، في الساعات الماضية.

وأشارت جريدة “الغارديان“، بأن “سوبر سليم” كان سيُوقّع رسميا مع اللندنيين لولا “كارين برادي”، والتي تشغل منصب نائب رئيس “الهامرز”.

وأوضح ذات المصدر، بأن “برادي” والتي تعمل أيضا كصحفية بـ”الصن” وضعت إدارتها في حرج بعد سخريتها من مالك “ليستر سيتي”.

وسيكون هدّاف “الخضر” على موعد مع “ميركاتو” صيفي ساخن، خاصة وأنّ عودته لـ”الفوكسيس” مُستبعدة، بعد فترة إعارة فاشلة مع “نيوكاسل”.