هذه المركبات التي ستسوقها علامة JMC في الجزائر

كشفت مصادر النهار أونلاين أن علامة JMC الصينية والممثلة من طرف شركة jmc motors algerie. تحصلت على الإعتماد النهائي لإستيراد السيارات.

وأشارت ذات المصادر أن بداية تسويق السيارات النفعية من علامة JMC في الجزائر سيكون قريبا.

وستسوق JMC كل من مركبات:

VIGUS SIMPLE 4X2، VIGUS SIMPLE 4X4، VIGUS DOUBLE CABINE 4X4.

كما سيتم تسويق مركبات ALL NEW CARRING 2850 WB SIMPLE CABINE، ALL NEW CARRING 2850 WB FRIGO SIMPLE CABINE.

ALL NEW NEW CARRING 3360 WB LARGE PLATEAU SIMPLE CABINE

وكذا حافلات تورينغ بنوعيها كومبي وفان.

وشركة Jiangling Motors Corporation Limited ، التي هي اختصار لـ JMC ، هي شركة صينية لصناعة السيارات. أكبر مساهم في JMC هو Jiangling Investment . وهي شركة تسيطر عليها بالتساوي الشركات المملوكة للدولة شانجان .