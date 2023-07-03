هذه المركبات ممنوعة من السير خلال هذه الفترة 

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي منع تنقل مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.5 طن. وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وجاء هذا القرار الولائي الصادر عن والي ولاية بجاية وتزامنا مع موسم الإصطياف، يُمنع على مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.5 طن التنقل عبر الطرق الوطنية 09، 24، 43 و26 في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023. يضيف البيان.

وأكد البيان يمكن لهذه المركبات التنقل ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى غاية التاسعة صباحا (09:00) من اليوم الموالي.