هذه المساجد التي خصصت لجمع “الهيدورة” يوم عيد الأضحى بالعاصمة

اعلنت مديرية الشؤون الدينية بولاية الجزائر عن قائمة المساجد المقترحة لاستقبال جلود الاضاحي يوم عيد الأضحى حسب مقاطعات العاصمة.

ففي مقاطعة حسين داي ببلدية القبة تستقبل الاجلود بمسجد الفلاح و مسجد النجاح.

اما بمقاطعة بئر مراد رايس التي تضم السحاولة، بئر خادم، وجسر قسنطينة.

مسجد الفضيل الورثلاني، مسجد أبي بكر الصديق، مسجد التوبة، مسجد أسامة بن زيد ، مسجد عقبة بن نافع ومسجد الفرقان.

ومقاطعة الدرارية التي تضم كل من بلدية الدرارية، الدويرة والخرايسبة .

خصصت مساجد، حمزة بن عبد المطلب، الانصار ،الفردوس عقبة بن نافع والرحمة.

أما مقاطعة بئر توتة التي تضم بلديات، بئر توتة وتسالة المرجة، فقد خصصت مساجد القدس، التوبة، السعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب.

ومقاطعة زرالدة التي تضم بلدية المعالمة، فقد خصصت مسجد عقبة بن نافع.

أما مقاطعة الحراش التي تضم فقد خصصت مسجد ابي ذر الغفاري.

ومقاطعة الدار البيضاء فقد خصصت مسجد أحمد حماني بالدار البيضاء ومسجد الفرقان بباب الزوار.

أما مقاطعة براقي فقد خصصت مسجد البدر بالكاليتوس ومسجد عبد الحميد بن باديس ببرقي.