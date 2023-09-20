هذه المستندات التي تحتاجها لتقديم طلب للحصول على تأشيرة شنغن

للحصول على تأشيرة شنغن، يلزم تقديم مستندات مثل جواز سفر ساري المفعول والتأمين الصحي وإثبات الأموال واستمارة الطلب.

إذا كنت تخطط لرحلة إلى أوروبا وتحتاج إلى تأشيرة شنغن. فمن المهم أن تكون على دراية بالمستندات الأساسية التي يتعين عليك تقديمها حتى تتم معالجة طلبك بشكل فعال.

– نموذج طلب تأشيرة شنغن

يجب على كل مقدم طلب إكمال نموذج الطلب الرسمي، بما في ذلك جميع التفاصيل المطلوبة، والتوقيع عليه.

في حالة القاصرين، يجب على أحد والديهم التوقيع على الطلب.

إذا لم يكن القاصر مسافرًا مع أحد والديه، فيجب الحصول على تصريح خروج من الوالد الغائب.

– الصورة

يجب تقديم صورة حديثة بحجم الجسد، ملونة، بخلفية فاتحة، بدون نظارات داكنة أو الملابس التي تخفي وجهك.

وفي حالة القاصرين يجب ألا تظهر الصورة أجزاء من جسم الشخص البالغ الذي يحملها،

– جواز السفر ساري المفعول والحالي

تأكد من حصولك على جواز السفر الأصلي وصورة منه الصفحة أو الصفحات التي تحتوي على بيانات بيومترية.

يجب أن يكون جواز سفرك صالحًا لمدة 3 أشهر على الأقل بعد تاريخ المغادرة المخطط له من منطقة شنغن. وأن يحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10 سنوات.

– التأمين الطبي للسفر:

يجب أن يكون لديك تأمين طبي يغطي تكاليف العودة إلى الوطن لأسباب طبية أو الوفاة.

بالإضافة إلى المساعدة الطبية الطارئة والرعاية في المستشفى أثناء إقامتك في منطقة شنغن. يجب أن يكون الحد الأدنى للتغطية 30.000 يورو أو ما يعادله بالعملة المحلية.

إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول متعددة، فيجب أن يكون التأمين الصحي ساري المفعول لرحلتك الأولى.

– دفع رسوم التأشيرة:

يجب عليك سداد رسوم التأشيرة التي تختلف حسب عمر مقدم الطلب: أكثر من 12 عامًا ( 84.97 دولارًا أمريكيًا). بين 6 و11 عامًا (42.48 دولارًا أمريكيًا)، الأطفال أقل من 6 سنوات (مجانًا).

– وثائق تثبت سبب الرحلة والوسائل المالية:

من الضروري تقديم المستندات التي تبرر سبب رحلتك وظروف إقامتك وتوافر الأموال الكافية. ونيتك مغادرة منطقة شنغن قبل انتهاء صلاحية التأشيرة. قد يشمل ذلك الشهادات المصرفية، وكشوفات الحساب، وشهادات العمل، وغيرها.

– إثبات الإقامة في المنطقة القنصلية:

يجب عليك تقديم نسخة من بطاقة هويتك (أو تأشيرة الإكوادور إذا كان لديك واحدة) ونسخة من شهادة التصويت.

من المهم تسليط الضوء على أن الامتثال لهذه المتطلبات ضروري حتى يتم قبول طلب تأشيرة شنغن الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، قد يطلب المكتب القنصلي مستندات أو بيانات إضافية. بالإضافة إلى مقابلات شخصية لتقييم طلبك. تأكد من جمع كل هذه المستندات قبل تقديم طلب تأشيرة شنغن الخاص بك لتجنب التأخير. أو الإزعاج في العملية.