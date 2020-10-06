هذه المشاريع التي أشرف عليها براقي خلال زيارته لولاية الطارف

أشرف أرزقي براقي وزير الموارد المائية على وضع حيز الخدمة لمشروع تجديد قناة الضخ على مستوى رواق ماكسة- القالة بولاية الطارف.

القناة على طول 10 كم ببلدية عين العسل وستسمح بتزويد 70ألف ساكن موزعين على خمسة بلديات وهي القالة ، عين العسل، سوارخ، رمل السوق و العيون.

أسدى الوزير جملة من التعليمات بخصوص تنصيب وحدة انتاج على مستوى ماكسة مكلفة بتسيير خدمة تزويد مياه الشرب من نظام ماكسة -شعيبة و الذي يموّن عدة مناطق من ولاية الطارف و ولاية عنابة هذه الوحدة ستسمح بتسيير عادل لحصص التزود بالماء الشروب.

وامر بأن تأخذ الوزارة على عاتقها تمويل بعض المشاريع الاستعجالية حسب الأولوية لتأمين وتحسين خدمة التزويد بمياه الشرب لمدينة القالة.

والتكفل بتزويد بالمياه الصالحة للشرب لاثنتي عشر 12 منطقة الظل المتبقية في الولاية.

كما التزم الوزير بالتكفل بمشروع تزويد بلدية الشافية بالمياه الصالحة للشرب من خلال ربطها بمحطة معالجة المياه لبوحجار.

وفي إطار تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير على مستوى قطاع الموارد المائية، أعطى الوزير تعليمات بالشروع باستعمال تقنية التسيير عن بعد لمنشئات نقل و توزيع المياه على مستوى بلديتي الطارف و القالة كمرحلة أولية على ان يتم تعميم التقنية على باقي البلديات.

وعلى هامش هذه الزيارة الميدانية تم إمضاء احدى عشرة اتفاقية بين مؤسسة الجزائرية للمياه و11مؤسسة مصغرة، تتكفل بإصلاح أعطاب الشبكات للحد من التسربات و تركيب العدادات للمياه لصالح السكان و كذا التدخل السريع عند الضرورة لتكفل باشغال الصيانة والتصليح.

وفي إطار التسيير التشاركي والعقلاني للمياه الباطنية تم الإمضاء على بروتوكول اتفاق مع كل الفاعلين في تسيير واستغلال المياه الباطنية بمنطقة بوثلجة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والصناعيين، الفلاحين، الباحثين ، محافظات الغابات، غرفة الفلاحة ، غرفة الصناعة من اجل ضمان تسيير مشترك وعقلاني للحفاظ على المياه الباطنية من حيث الكمية و النوعية.