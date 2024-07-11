هذه المشاريع التي دشنّها رئيس الجمهورية بولاية تيزي وزو

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية تيزي وزو. على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية بهذه الولاية.

ولدى وصوله خص رئيس الجمهورية باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني ولاية تيزي وزو. الذين عبروا له عن إعتزازهم وفخرهم بهذه الزيارة ودعمهم التام لمساعيه في تنمية البلاد ورقيها وازدهارها. كما أشادوا بوفاء الرئيس بالتزاماته. لاسيما منها الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة وإنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات. بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

وأشرف رئيس الجمهورية، بالمدخل الغربي لمدينة تيزي وزو، على تدشين ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد. الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، والذي تم إنجازه بمواصفات عالمية. ليقوم بعدها بالنزول إلى أرضية ميدان الملعب حيث صافح قدماء لاعبي شبيبة القبائل.

واستمع في ذات السياق إلى عرض مفصل حول هذا المرفق الرياضي الهام وإلى عرض شامل حول مؤشرات التنمية بولاية تيزي وزو من سنة 2020 الى 2024 قدمه والي الولاية. كما تابع عرضا مفصلا حول القطب الحضري بعزازقة، بالإضافة الى عرض آخر حول مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون.

كما استمع رئيس الجمهورية الى عرض حول انجاز سد بسيدي خليفة ببلدية أزفون وسد سوق نتلالة بمعاتقة. بالإضافة كذلك إلى عرض حول مشروع إنجاز الطريق النافذ الرابط بين تيزي وزو والطريق السيار “شرق-غرب”.

قبلها، كان رئيس الجمهورية قد أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز المستشفى الجامعي الجديد لتيزي وزو بسعة 500 سرير.

وفي لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو بدار الثقافة مولود معمري، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الولاية تستحق كل التقدير. لكونها قدمت العديد من التضحيات خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر.