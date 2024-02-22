هذه المشاريع التي سيدشّنها رئيس الجمهورية بتندوف

سيشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية تندوف على تدشين العديد من المشاريع الهامة.

كما سيشرف الرئيسان على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين للبلدين وإعطاء إشارة إنطلاق مشروع

إنجاز طريق تندوف “الجزائر” – الزويرات “موريتانيا”.

كما سيقوم الرئيسان على إثرها بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف.

تعكس هذه المشاريع التكاملية الواعدة التي ما فتئت تتجسد على أرض الواقع بين الجزائر وموريتانيا. الإرادة القوية التي تحدو البلدين في الإرتقاء بمستوى تعاونهما الثنائي إلى آفاق أوسع وإضفاء ديناميكية جديدة على المبادلات الإقتصادية والتجارية بين الجانبين. لبناء شراكة إستراتيجية شاملة.

كما و شهدت الأشهر الأخيرة تكثيفا لتبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات وتعزيزا ملحوظا للتشاور والتنسيق البيني. في إطار الإرادة المعلنة والطموح المشترك الذي يحدو كلا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني. في الارتقاء بالعلاقات الأخوية العميقة والمتميزة بين البلدين إلى أسمى المصاف وتعزيز التجانس في المواقف إزاء مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.