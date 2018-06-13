هذه المشاهد من كاميرات المراقبة بالعاصمة خلال رمضان

وثقت مصالح الأمن الوطني صوراومقاطع فيديو إلتقطتها كاميرات المراقبة المنصبة عبر شوارع العاصمة،في نقاط مختلفة.

وأظهرت بعض الفيديوهات،مناوشات بين المواطنين،إضافة الى حوادث مرور عبر الطرقات وكذا حالات سرقة في نطاق إقليم الإختصاص.

وتحدث عميد شرطة سمير داودي،رئيس مركز القيادة والسيطرة بأمن العاصمة،أن المصالح الشرطية تسهر على المراقبة والتفتيش ليلا ونهارا.

مضيفا أن عناصر الشرطة العاملين،تكيف تدخلاتها وفق المعطيات والبيانات التي تصل المركز.

وذكر أنه قد تم تسجيل إنخفاض محسوس في المناطق التي تقع تحت المراقبة الآلية لأجهزة الكامير بشوارع العاصمة.

وأشار أنه وعبر قطاع أمن ولاية العاصمة تم إحصاء 300 تدخل خلال رمضان الحالي،بنسبة منخفضة مقارنة بالسنة الماضةي عبر المراقبة بنظام الفيديو.