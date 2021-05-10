هذه المصاريف التي ستتكفل بها الدولة في حملات المترشحين الشباب الأحرار

الوطني
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هذه المصاريف التي ستتكفل بها الدولة في حملات المترشحين الشباب الأحرار
بقلم عبد الرحمن سالمي

حددت الحكومة المعايير  الخاصة  التي سيتم اعتمادها في تحديد  النفقات المتعلقة بالإنتخابات  والاستفتاءات التي يتم التكفل بها من طرف الدولة.

وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي  رقم 189/21 الصادر في 5 ماي 2021 زالذي يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات الاستفتاءات  التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية  الدولة.

وعليه فإن مراجعة  القوائم الانتخابية ، إعداد بطاقات الناخبين،  اقتناء الوثائق الانتخابية.

كما أن اقتناء  الادوات والعتاد والتجهيزات  والوسائل المختلفة للازمة للعملية ستكون في إطار هذه النفقات.

كما يتمضن المرسوم في شقه الثاني مواد خاصة بتكفل الدولة بالمترشحين الشباب الأحرار، أين ستتكفل الدولة  بمصاريف  طبع الوثائق النشر و الإشهار،مصاريف إيجار القاعات  وكذا مصاريف النقل.

ويشمل هذا الشق مصاريف الحملفة الانتخابية للمترشيحن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.


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