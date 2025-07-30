هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة

قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المناصب التي تقلدها محمد بودربالة رئيس مجلس القضاء الجديد للجزائر

وبودربالة هو خريج المعهد الوطني للقضاء عام 1996، تدرج في سلك القضاء بداية من قاضي حكم بمحكمة بريان، ثم أفلو ليرقى إلى وظائف رئيس محكمة المغير ثم الجلفة وبعدها رئيسا لمجلس قضاء تبسة ثم المسيلة ثم تيبازة.

وأكد وزير العدل أن خبرة وكفاءة ورزانة محمد بودربالة ستكون إضافة مفيدة مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي سيتقلدها

وأضاف الوزير ” هنيئا له على هذا التشريف السامي الذي يندرج ضمن مسار مواصلة المجهودات الرامية بتعزيز الجهات القضائية بكفاءات متميزة”