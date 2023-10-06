هذه المنتجات والزيوت الطبيعية تحارب بق الفراش

كشف الإعلام الفرنسي، اليوم الجمعة، عن بعض الحلول العملية والطبيعية والتي تمكن من التخلص من بق الفراش.

وأشارت ذات المصادر الاعلامية أن العديد من الزيوت العطرية فعالة جدًا ضد بق الفراش. من بينها، الخزامى، شجرة الشاي، عشبة الليمون والقرنفل. لاستخدامها ضد هذه الآفات، يجب مزج 10 إلى 20 قطرة مع القليل من الماء في زجاجة رذاذ ورش الخليط على المناطق المصابة.

لكن هناك بعض الموانع. بحيث يحظر استخدام الزيوت العطرية بشكل خاص للنساء الحوامل أقل من ثلاثة أشهر. والأطفال دون سن 3 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تطبيق الزيت العطري النقي على الجلد.

تراب دياتوميا

التراب الدياتومي هو مسحوق طبيعي 100%، يتكون من حفريات الدياتوم والكائنات البحرية الدقيقة. وهو فعال جداً ضد بق الفراش لأنه يجففها ويعطل جهازها التنفسي.

كل ما عليك فعله هو رش القليل من التراب الدياتومي على المناطق المصابة وتنظيف المسحوق بالمكنسة الكهربائية بعد بضع ساعات.

القهوة

مثل التراب الدياتومي، تتمتع رائحة القهوة القوية بالقدرة على طرد بق الفراش. هناك خياران. من الممكن رش الزوايا المصابة مباشرة بمسحوق القهوة أو مزجها مع القليل من الماء. وصب السائل في الزوايا المصابة. كل ما تبقى هو الانتظار حتى يمتصه البق.

خل أبيض

بسبب تركيبته المكونة من الماء وحمض الأسيتيك، ينتج الخل الأبيض رائحة لا يمكن لبق الفراش تحملها. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا السائل الحمضي يدمر قوقعتها وبالتالي يؤدي إلى موتها.

من المهم رش الخل الأبيض جيدًا في كل ركن من أركان سريرك. لن تقضي هذه النصيحة على جميع بق الفراش مرة واحدة، لذا يجب عليك تكرار هذه العملية بانتظام.

كحول ايزوبروبيل

مثل الخل، كحول الأيزوبروبيل هو سائل حمضي للغاية. لا يستطيع بق الفراش تحمل رائحته أو ملامسته.

يُنصح بسكب القليل منه في زجاجة رذاذ ورش المناطق المصابة.

كن حذرا، فالرائحة قوية حقا، لذا ينصح بتهوية الغرفة، خاصة إذا كانت غرفة نومك.

ويجب تكرار هذه العملية كل سبعة أيام حتى تكون فعالة.

ماء الجافيل

على عكس المنتجات الأخرى المذكورة أعلاه، يجب عدم رش الزوايا المصابة بالمبيض. بل هو حل وقائي. عندما تقوم بتنظيف منزلك بانتظام باستخدام مادة التبييض، فإنك تحميه من العدوى المحتملة.

في الواقع، يكره بق الفراش هذا المنتج، بسبب رائحته، ولكن أيضًا لأنه يسممه.