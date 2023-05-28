هذه المنحة المخصصة للصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد، التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك على عاتق الدولة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أقر الرئيس تبون تخصيص منحة، فورا للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار.

وذلك إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة، حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها.

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