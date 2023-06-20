هذه المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي هذه السنة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ بداية السنة الجامعية 2022/2023، العديد من المنصات الرقمية الخاصة بالطلبة والأساتذة وعمال القطاع.

وساهمت هذه المنصات، بشكل كبير في التخفيف عن الأعباء والمشاكل التي كانت تؤثر على السير الحسن للدروس السنوات الماضية.

ومن المنصات التي أطلقتها الوزارة أرضية “قدامى الخريجين وصيت الشهادات”. وهي أرضية تمدرس الطالب ونشر الشهادات المدرسية، كشوف النقاط، جداول التوقيت، الرزنامات.

إضافة إلى “أرضية الطلبة الجدد”، وهي موجهة للأسئلة المطروحة من طرف الطلبة والأشخاص المهتمين بالتكوين في المؤسسات الجامعية. والخدمات المقدمة من قبل ديوان الخدمات الجامعية.

ومن المنصات أيضا “أرضية توجه الطلبة نحو التخصصات”، وتتضمن معلومات، نصائح لتسهيل توجيه الطلبة نحو التخصصات أو الشعب.

كما أطلقت الوزارة “أرضية توجه الطلبة نحو الحياة العملية”، وفيها وضع دليل محلي للمؤسسات (تحديد) لفائدة الخريجين الجدد.

و”أرضية لمصنف مشاريع البحث” ويتعلق الأمر بسجل أشغال البحث التي تتيح أكثر مرئية. أو التي أنجزت في المخبر من الأهمية يمكن تقديم تفاصيل أكثر عند تقديم العروض.

وكذا “أرضية تشاركية لدعم الابتكار” المساعدة الحاضنات تقاسم المشروع على مؤسسات الناشئة.

وأرضية إجراءات إحداث مخابر بحث للتصنيع وأرضية إجراءات أحداث مؤسسة ناشئة أرضية المنشورات الجزائرية في الطب أرضية تسيير المستخدمين.

أرضيات رقمية لاقت رواجا كبيرا

ومن الأرضيات التي لاقت رواجا، أرضية إجبارية استعمال progres في جانب التسيير الإداري. (النصوص التنظيمية، الساعات الإضافية، العطل، مرض). وأرضية لمتابعة وصيانة الممتلكات وضع آلية لكشف النزاعات على مستوى تسيير الممتلكات.

بالإضافة إلى أرضية نظام معلومات مدمج دراسة وتحليل “الأجزاء الموجودة”. وتصميم أخرى بطريقة متكاملة و إيجاد الواجهات الأزمة مع PROGRES.

وأرضية لمنشورات المؤسسات تحتوي على المجلات والمقالات والكتب المنشورة في المؤسسة.

كما تم خلال السنة الجارية إطلاق أرضية إدارة ومتابعة الطلبة الأجانب، أرضية إدارة ومتابعة التكوين (أو التنقل) في الخارج. والمتمثلة في المعالجة الآلية للطلب حسب رأي المجلس العلمي.

كما تم إطلاق منصات تتعلق بالنقل والإيواء للطلبة. إضافة إلى منصة إدارة الموارد البشرية، منصة الشكاوي، منصة متابعة ملفات مناقشة الدكتوراه.