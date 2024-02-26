هذه المهن الأكثر طلبًا في برنامج تأشيرة D3 البرتغالي

يعد مهندسو البرمجيات ومطورو الويب ومحللو البيانات من المهن الثلاثة الأكثر طلبًا. للحصول على تأشيرة D3 للعمال المؤهلين تأهيلا عاليا في البرتغال.

وتم التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في استطلاع أجرته شركة النقل العالمية HAYMAN-WOODWARD مؤخرًا.

وتهدف تأشيرة D3 للبرتغال لجذب محترفين مؤهلين تأهيلاً عاليًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى سويسرا.

وفقًا لمحامية الهجرة في هايمان وودوارد في البرتغال، فانيسا مورورو، تتمتع البرتغال بصناعة تكنولوجية قوية. وقد أصبحت مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، حيث تجلب عددًا أكبر من المهنيين والشركات إلى البلاد.

وشدد مورورو على أن متوسط الراتب المرتفع وتنفيذ اتفاقية التنقل لمجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية. هما من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة طلبات الحصول على تأشيرات D3.

هناك عامل آخر يفسر الزيادة في طلبات الحصول على تأشيرات D3 وهو ارتفاع متوسط الراتب. خاصة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المؤهلين، مما يجعل البلاد جذابة للبرازيليين الذين يبحثون عن ظروف مالية أفضل.

هناك نقطة أخرى ذات صلة وهي أن عملية الحصول على تأشيرات الإقامة. أصبحت أكثر جاذبية بعد تنفيذ اتفاقية التنقل الخاصة بجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية.

وأكد مورورو أن فترة المعالجة لهذا النوع من التأشيرات لها فترة خاصة مدتها 30 يومًا.

ومع ذلك، قد يتم تجاوز هذه التوقعات وتختلف بناءً على الموقع والوقت.

ويمكن الحصول على تأشيرة D3 في البلد الأصلي الذي يتمتع فيه مقدم الطلب بالإقامة القانونية.

ويتعين على الأشخاص المهتمين الحصول على عقد عمل ساري المفعول. أو يجب أن يشارك مقدم الطلب في نشاط مستقل يتطلب، المعرفة والمهارات.

تأشيرة D3 صالحة لمدة أربعة أشهر لدخول البرتغال. وبعد الدخول إلى هذا البلد، يتعين على حامليها تحويل التأشيرة إلى تصريح إقامة مؤقتة، حيث تكون بطاقة الإقامة المؤقتة الأولى صالحة لمدة عامين والبطاقة الثانية صالحة لمدة ثلاث سنوات.

ثم، بعد فترة خمس سنوات من الإقامة القانونية، يحق له التقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية.