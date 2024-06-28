هذه المهن تمكنك من الحصول على تأشيرة عمل نمساوية

تم تسجيل ما متوسطه 196.400 وظيفة شاغرة على أنها شاغرة في الشركات النمساوية في الربع الأول من عام 2024. وفقًا لهيئة الإحصاء النمساوية، وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. عندما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 181 ألف وظيفة، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.

ووفقا للمدير العام للإحصاء النمساوي، توبياس توماس، فإن هذه هي الزيادة الأولى التي يتم تسجيلها منذ عام.

وهذا يعني أنه للمرة الأولى منذ عام، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة مرة أخرى مقارنة بالربع السابق. وكانت معظم عروض العمل حتى الآن في قطاع الخدمات.

ومن بين إجمالي 196.400 وظيفة شاغرة، كان هناك 113.200 في قطاع الخدمات. و46.100 في التصنيع، و37.100 في القطاع العام.

وعلى الرغم من أن أرقام الربع الأول أقل مما كانت عليه في عامي 2022 و2023. إلا أنها أعلى مقارنة بعام ما قبل الوباء.

ويقدر عدد السكان المسجلين في النمسا حتى أفريل 2024. بحوالي 9.17 مليون نسمة. ومن بين هؤلاء، يعتبر حوالي ستة ملايين في سن العمل.

ويبلغ متوسط ​​عمر السكان في النمسا 43.4 عامًا، بينما بلغ معدل الخصوبة الإجمالي (TFR) في العام الماضي 1.41 عامًا.

علاوة على ذلك، سجلت النمسا في عام 2022 انخفاضا في المواليد وارتفاعا في الوفيات مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى توازن سلبي للمواليد والوفيات بلغ 9909. ووفقا لتوماس، تواجه النمسا عجزا في المواليد للعام الثالث على التوالي.

ولهذه الأسباب، تعتمد النمسا بشكل كبير على العمال الأجانب لدعم اقتصادها.

يمكن للأجانب الذين يهدفون إلى العيش والعمل في النمسا الاستفادة من هذا النقص في العمالة. والبدء في إجراءات الحصول على تأشيرة عمل للنمسا.

ومن المهن التي تحتاج إلى العمالة الأكثر مهارة، بحسب تقرير EURES لعام 2023 حول النقص والفوائض، ما يلي:

-ميكانيكا وميكانيكا الكهرباء

- ميكانيكيون ومصلحو الآلات الزراعية والصناعية

-ميكانيكيو ومصلحو السيارات

-عمال الصفائح المعدنية

-اللحام وقواطع اللهب

–رش الرسامين والورنيش

السباكين وتركيب الأنابيب

-عمال الأسقف

-النجارين والنجارين

-طهاة

-التمريض المهنيين المساعدين

-مشرفين بناء

-فنيو العلوم الفيزيائية والهندسية غير المصنفين في مكان آخر

-فنيو الهندسة الميكانيكية

-فنيين هندسة الالكترونيات

-فنيين الهندسة الكهربائية

-محللو النظم

-محترفي القبالة

-الممارسين الطبيين العامين

-المتخصصون في الهندسة غير المصنفين في مكان آخر

بعض المهن التي تعاني من النقص في النمسا تعد من بين المهن ذات الأجر الأفضل

وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية (ERI)، يبلغ متوسط ​​الأجر للممارسين الطبيين العامين في النمسا 162,974 يورو. و78 يورو في الساعة، بينما يبلغ متوسط ​​أجر الممرضين المسجلين 69,552 يورو سنويًا و33 يورو في الساعة.

وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط ​​أجر مهندسي الكهرباء في النمسا 75,384 يورو و36 يورو في الساعة. ويبلغ متوسط ​​أجر مصلحي الكهرباء 65,008 يورو و31 يورو في الساعة. بينما يبلغ متوسط ​​أجر ميكانيكا السيارات 43,001 يورو سنويًا و21 يورو في الساعة.

ويحصل عمال تركيب الأنابيب في النمسا على متوسط ​​أجر يبلغ 56,843 يورو سنويًا و27 يورو للساعة. بينما يبلغ متوسط ​​أجر عمال تركيب الأنابيب 31,851 يورو سنويًا و15 يورو للساعة. وبالنسبة للسباكين، يبلغ 53,688 يورو سنويًا و15 يورو للساعة.

من المتوقع أن يبدأ الحد الأدنى للأجور في النمسا بـ 1500 يورو شهريًا. في حين أن متوسط ​​الأجر هو 2182 يورو شهريًا، وفقًا لموقع Expatica.

هل التأشيرة ضرورية للعمل في النمسا؟

من أجل العمل في النمسا، يحتاج المواطنون غير النمساويين إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة D. وهي تأشيرة طويلة الأجل، في حين أن الاستثناءات الوحيدة لهذه القاعدة هي المقيمين من داخل الاتحاد الأوروبي و EFA.

ومع ذلك، يمكن للعمال ذوي المهارات العالية من البلدان الأخرى الذين يرغبون في العيش. والعمل في النمسا الحصول على بطاقة الأحمر والأبيض والأحمر. وتضمن هذه الوثيقة لحاملها تصريح العمل والإقامة لمدة تصل إلى عامين.