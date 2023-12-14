هذه المهن تمكنك من الحصول على تأشيرة هولندا

يوجد في هولندا حاليًا حوالي 200 ألف وظيفة شاغرة مفتوحة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة العمل الأوروبية (EURES).

ومن بين القطاعات الرئيسية التي لديها وظائف شاغرة لملء تكنولوجيا المعلومات. والإدارة، والهندسة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية.

ومع معدل البطالة الحالي الذي يبلغ 3.5 في المائة. والذي تعتبره مفوضية الاتحاد الأوروبي منخفضا تاريخيا، لا تزال هولندا تواجه نقصا في العمالة.

ولا يزال سوق العمل الهولندي ضيقا، حيث تتجاوز الوظائف الشاغرة. عدد العاطلين عن العمل، وتعاني العديد من القطاعات من نقص العمالة.

وتشمل المجموعات المهنية الـ 15 التي تشهد أسواق العمل الأكثر تقييدًا في الربع الأخير من عام 2022 ما يلي:

متخصصون في بنوك البيانات والشبكات، مطوري البرمجيات والتطبيقات، مدراء البيع بالتجزئة والجملة. مهندسين كهربائيين، عاملي ماكينات، ممرضات متخصصات، مهندسين (عدا الكهرباء). مدراء إنتاج الصناعة والبناء، مخططو النقل والعاملون في مجال الخدمات اللوجستية، المهن العسكرية. كهربائيون وميكانيكا إلكترونيات، الممرضات (مستوى التعليم المهني الثانوي العالي (MBO)، المتخصصين الماليين والاقتصاديين، ميكانيكا السيارات، فنيين مختبرات.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت وكالة تأمين الموظفين (UWE) أن مهن مثل التعليم والصناعة والتكنولوجيا. وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية كانت من بين المهن الواعدة لسنوات حتى الآن.

وتشمل المهن الواعدة المهن التي توفر للباحثين عن عمل فرصًا أكبر للحصول على وظيفة. الطلب على الموظفين في هذه المجالات يفوق العرض من الباحثين عن عمل.

وبحسب جامعة غرب إنجلترا فقد تم إضافة مهن جديدة واعدة هذا العام مثل:

موظفو التحصيل المجدولون ومخططو شؤون الموظفين، ربان الشحن الداخلي. موظفو مبيعات الأزياء (الملابس والأحذية)، مستشارو الاتصالات.

وهذا يعني أن الأجانب الذين ينتمون أو قادرون على العمل في المهن المذكورة أعلاه. قد يكون لديهم فرصة أكبر للحصول على تأشيرة عمل في هولندا.

وتتطلب المهن المختلفة مستويات مختلفة من التعليم. ويجب على الأفراد الذين يعتزمون التقدم للحصول على وظيفة في هولندا قراءة متطلبات تلك الوظيفة المحددة.

ومع ذلك، وفقًا لـ UWE، بالنسبة للمهن مثل ضباط الشرطة أو أخصائيي البصريات أو مستشاري الضرائب. أو المسوقين عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى المتقدمين المزيد من المعرفة أو التعليم العالي أو تدريب محدد.