هذه المواد التي ستشمل إمتحانات تقييم مكتسبات “السنكيام”

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم، أن امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي ستكون بمقاربة جديدة.

كما أكد بلعابد خلال ندوة صحفية حول ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024 إمتحانات تقييم مكتسبات “السنكيام” ستكون بنفس الأهداف والمقاصد ابتداء من 12 ماي إلى غاية 14 ماي الجاري.

وتابع الوزير أن امتحانات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي ستشمل 6 مواد بدلا من 12 مادة وهي العربية، تاريخ وجغرافيا، الرياضيات، تربية إسلامية، اللغة الفرنسية والامازيغية.

وفي ذات الندوة أشار بلعابد، الى أن بكالوريا شعبة الفنون لأوّل مرة بـ 4 خيارات وهي المسرح، الفنون التشكيلية، سينما السمعي البصري والموسيقى .

وسيجرى إمتحان التربية البدنية في الفترة مابين 08 ماي و20 ماي 2024.

وكشف، وزير التربية الوطنية اليوم عن الطريقة التي يتم على أساسها توزيع الأساتذة لحراسة المترشحين في امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط المزمع تنظيمهما شهر جوان القادم.

وقال بلعابد، إنه تقرر دمج مترشحي عدة مؤسسات تربوية موزعون على مراكز الإجراء ويعين مؤطروها الرئيس النواب والاساتذة من خارج المقاطعات على أن لايقل عددها عن 3 مؤسسات، إضافة إلى توزيع 20 تلميذا على كل قاعة يحرسهم ثلاث حراس في امتحاني شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط للمترشحين النظاميين.

وتابع الوزير أن عدد الحراس للمترشحين الأحرار ومترشحي مرتاكز إعادة التربية يصل إلى 4 أساتذة حراس. كما كما يعين في كل مراكز الإجراء 14 أستاذ حارس إحتياطي في البكالوريا و7 أساتذة في التعليم المتوسط لتعويض الغيابات المحتملة.