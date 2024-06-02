 هذه المواد التي يُمتحن فيها  تلاميذ البيام غدا

تنطلق غدا امتحانات شهادة التعليم المتوسط” البيام”. وسط اجراءات تنظيمية حرصت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع عدة وزارات على تطبيقها. للسيّر الحسن لهذا الموعد المصيري الذي سيدوم ثلاثة أيام.

ويُمتحن التلاميذ في اليوم الأول في أربع مواد، تتمثل في اللغة العربية من الساعة 8 والنصف إلى الساعة 10 والنصف صباحاً، وبعدها امتحان علوم فيزيائية وتكنولوجية من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12.

وفي الفترة المسائية من نفس اليوم، يُمتحن التلاميذ في مادة التربية الإسلامية من الساعة الثانية والنصف زوالاً إلى 15 ونصف مساءً. ومن الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الخامسة مساءً، امتحان التربية المدنية.

أما اليوم الثاني، يمتحن التلاميذ في مادة اللغة العربية من الساعة 8 والنصف إلى الساعة 10 والنصف في مادة الرياضيات، ومن الساعة 11 صباحا إلى 12 في مادة اللغة الانجليزية. أما الفترة المسائية فيمتحن التلاميذ في مادتي التاريخ والجغرافيا.

اما اليوم الثالث والأخير، فيمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة في الفترة الصباحية ومادة اللغة الامازيغية في الفترة المسائية.