هذه المواعيد والقنوات الناقلة لأضخم الأعمال الدرامية في رمضان 2019

ينتظر الجمهور العربي، ككل شهر رمضان، بشوق، أهم الأعمال الدرامية العربية، ويتساءل الجميع، عن قنوات ومواعيد عرضها.

وهذه قائمة بأهم الأعمال الدرامية العربية، التي يتطلع الجمهور لمشاهدتها، ومعرفة ما تحتويه من أحداث حماسية ومشوقة.

سيتم عرض المسلسل الشامي الشهير، باب الحارة الجزء 10، على قناة حواس، وقناة سورية دراما، وقناة السومرية.

وكذا التلفزيون الأردني، وقناة الـ”LBC” وقناة الـ”LDC”، والـ”MBC” في الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت السعودية.

أما مسلسل “الهيبة – الحصاد”، يعرض على: قناة الـ”MBC4″، في الـ8 بتوقيت السعودية، وأيضًا على قناة “MTV”، وقناة سما السورية، وقناة رؤيا، وقناة السومرية.

ويعرض مسلسل “زلزال”:عبر “DMC” في الساعة 10 مساءً، ومن المتوقع أن يعرض عند الساعة الـ9:30 مساءً، على قناة “MBC1”.

ويعرض مسلسل “خمسة ونص”: على قناة “MBC4″، وقناة “MTV” اللبنانية، وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية، ولم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.