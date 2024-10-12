هذه النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء أمس الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت النتائج النهائية، فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية، بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، أوضح بوعسكر خلال ندوة صُحفية إنّ المترشح قيس سعّيد تحصل على 2 مليون و438 ألفا و954 صوتا.

كما نال المترشح العياشي زمّال 197 ألفا و551 صوتا “بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة”. وتحصل المترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و903 أصوات “بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة”.

وبلغ عدد المصوتين في تونس وخارجها وفق ذات المصدر 2 مليون و808 ألاف و548 ناخباً. من أصل 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخباً مسجلا في السجل الانتخابي.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تسجيل أي طعن في الانتخابات الرئاسية لدى محكمة الاستئناف بتونس من قبل المترشحين المقبولين نهائيا.

وبانقضاء أجل الطعن صادق مجلس الهيئة على فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا في هذا الاستحقاق الرئاسي بعد إحرازه على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس الأحد الماضي، في حين صوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر في 59 دولة.