هذه النصائح الأساسية للفوز في برنامج الهجرة الأمريكي

تم رسميا فتح برنامج التأشيرة المتنوعة (DV-2025 في الفترة الممتدة من 4 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. حيث يجب على الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء والإقامة القانونية في أمريكا معرفة المتطلبات والتوصيات للاستفادة من الفرصة وإنجاح عمليتهم.

ومن أجل توجيههم في هذه العملية، نشر مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. نصائح قيمة على حسابه X (تويتر سابقًا) والتي ستوجه المهتمين في طريقهم نحو ما يسمى بالحلم الأمريكي.

مع برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة، قد تكون البطاقة الخضراء أقرب. ولكن من الضروري اتباع النصائح الأساسية التي تقدمها السلطات القنصلية لزيادة فرص النجاح أثناء الطلب:

تلبية متطلبات الأهلية

قبل القفز إلى السباق للحصول على البطاقة الخضراء، من الضروري التأكد من استيفاء متطلبات. كونك مواطنًا لدولة تسجل معدلات منخفضة للهجرة إلى الولايات المتحدة. والتي تستثني دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك، السلفادور وهندوراس وفنزويلا وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إثبات أنهم حصلوا على ما لا يقل عن 12 عامًا من التعليم الأساسي. أو ما لا يقل عن عامين من الخبرة العملية الأخيرة.

لدى وزارة الخارجية الأمريكية أداة مفيدة عبر الإنترنت تسمح لأي شخص بالتحقق. مما إذا كان يستوفي معايير الأهلية بطريقة بسيطة وهي متاحة على: travel.state.gov

استخدم المصادر الرسمية

المعلومات هي القوة. في هذه الحالة، من المهم أن يستخدم مقدمو الطلبات المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية فقط. والتي يمكن التحقق منها من خلال أن ينتهي العنوان بالمجال “.gov”. تعليمات المشاركة في يانصيب التأشيرة 2025 متاحة على هذه المواقع. على الرغم من توفرها حاليًا باللغة الإنجليزية. سيتم نشر ترجمات بعدة لغات قريبًا لتوضيح الشكوك ومتابعة العملية حرفيًا.

التسجيل في الموقع الصحيح

الطريقة الوحيدة لتقديم طلبك الإلكتروني هي من خلال زيارة الموقع الرسمي: dvprogram.state.gov. حيث يجب عليك إكمال النموذج الوحيد DS-5501.

لذلك تحذر السلطات القنصلية من احتمال ظهور عمليات احتيال عبر بوابات مزيفة يمكن أن تخدعك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “لا تنجرف في الوعود الكاذبة وابق على الطريق الصحيح نحو البطاقة الخضراء”.

العملية مجانية

أحد الجوانب التي ينبغي أن تثير اهتمام المهتمين بالمشاركة في مسابقة التأشيرة هو أن العملية مجانية تمامًا. لذلك تحث السلطات الأمريكية على عدم الثقة في أي شخص أو شركة تعد بتحسين فرص المتقدمين مقابل المال.

يجب عليك تحميل صورة حديثة

يجب أن يتم تسجيل الطلب عبر الإنترنت ومن المهم أن يكون مصحوبًا بصورة حديثة تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية.

يعد استيفاء هذا الشرط أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن الصور القديمة أو التي لا تستوفي معايير وزارة الخارجية. قد تكون سببًا لعدم الأهلية من يانصيب التأشيرة.

تسجيل واحد لكل شخص

وفي مقطعه مع التوصيات، تذكر الهيئة المسؤولة عن معالجة التأشيرات الأمريكية المتقدمين بأنه يُسمح بتسجيل واحد فقط. لكل شخص، لذلك لديهم نظام متطور جاهز للكشف عن التسجيلات المتعددة التي ستتم إزالتها من السجلات على الفور. .

قم بتضمين عائلتك

تنصح حكومة الولايات المتحدة أن المتقدمين الذين يستوفون معايير الأهلية يشملون زوجتك وجميع الأطفال غير المتزوجين. الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في طلبك. حتى لو كانوا لا يخططون للسفر معك. قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة أو غير الكافية إلى إلغاء تسجيلهم. حتى لو تم اكتشاف مخالفات بعد اختيارهم في القرعة.

عند تسجيل مشاركتهم في برنامج تأشيرة التنوع الأمريكية، يجب على الشخص أن يشمل زوجته وأطفاله القصر.

احفظ رقم التأكيد

بعد الانتهاء من التسجيل، سيزودك موقع Visa Lottery برقم تأكيد فريد سيكون مهمًا. للتحقق مما إذا كان اسمك يظهر بين الفائزين بمجرد نشر نتائج DV-2025 Visa Lottery.

تذكر التاريخ الرئيسي

يتم اختيار الفائزين في قرعة التأشيرة بشكل عشوائي وسيتم نشر النتائج في مايو 2024 عبر موقع وزارة الخارجية. والذي سيكون الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة الحكم.

تحثك السلطات على عدم الثقة في الرسائل المرسلة عن طريق البريد العادي، أو المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها. أو رسائل البريد الإلكتروني الشخصية، حيث إنها على الأرجح محاولات احتيال.

لا ضمانات

على الرغم من وجود 55000 بطاقة خضراء متاحة، يجب على جميع المشاركين أن يضعوا في اعتبارهم. أن الفوز ببرنامج تأشيرة التنوع لعام 2025 لا يضمن تلقائيًا إجراء مقابلة قنصلية أو تأشيرة. نظرًا لأنه بعد إعلان النتائج، يجب عليهم الخضوع لعملية صارمة من المقابلات والفحوصات الأمنية. بالإضافة إلى دفع رسوم الهجرة. كما حدث في الماضي، قد تنتهي بعض التأشيرات قبل أن تتاح الفرصة لجميع الفائزين للحصول على مقابلة قنصلية.