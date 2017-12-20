هذه الهدية الثمينة التي تحصل عليها ماجر سنة 1987

يواصل “بورتو” إحتفالاته بمرور 30 سنة على تتويجه بكأس “الإنتركونتيننتل” على حساب “بينيارول” الأوروغوياني، ويواصل معها إستحضار أسطورته، رابح ماجر.

وقام “التنانين” بتذكير جماهيرهم بسيارة “تويوتا كارينا” المتواجدة في متحفهم، والتي فاز بها ماجر بعد اختياره رجلا للمُباراة النهائية.

وقام خريج مدرسة النصرية سنة 2013 بمنح “جائزته الثمينة” كهدية لمتحف “الدراغويس”، كونه تحصل عليها بمناسبة حدث كبير وتاريخي للفريق.

يُذكر بأن الناخب الوطني، يمتلك مكانة خاصة جدا في البرتغال، نظرا للمشوار الرائع والألقاب الكثيرة التي تحصل عليها مع “بورتو”.