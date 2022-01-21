هذه الواجبات الضريبية المطبقة على أصحاب المهن غير التجارية

كشفت المديرية العامة للضرائب، عن الواجبات الضريبية المطبقة على أصحاب المهن غير التجارية. في إطار النظام الجديد الذي سيخضعون له إعتبارا من الأول جانفي الحالي في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2022.

وحسب بيان المديرية العامة للضرائب، فإن الواجبات الضريبية أصحاب الأرباح الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية سيخضعون من الآن فصاعدا للنظام المبسط للمهن غير التجارية. وذلك بغض النظر عن مقدار دخلهم المهني. مع استثناء هذه الفئة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

وأضاف البيان، أنه يتوجب على أصحاب المهن غير التجارية القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع (تصرح سلسلة 50 Gn) في أجل أقصاه 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية. مع توضيح مبلغ الإيرادات المحققة وتسديد مبلغ الحقوق الموافقة لها بعنوان الرسم على القيمة المضافة.

ويجب أن يتضمن هذا التصريح، قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور. والقيام باكتتاب التصريح الخاص في اجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة. متضمن المبلغ المضبوط لأرباحهم الصافية. والتي يتم تحديدها وفق النظام المبسط لأرباح المهن غير التجارية مع إرفاق هذا التصريح بكل الوثائق التبريرية الضرورية.

كما يؤسس الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية. من حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.

وسيتم نشر نموذج التصريح الخاص بهذا النظام في الوقت المناسب على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب. مشيرا إلى أن أول تصريح يقوم به المكلفون المعنيون بالضريبة والمتعلق بأرباح المهن غير التجارية المحققة بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر لسنة 2022. يجب أن يتم إكتتابه في أجل أقصاه 30 أفريل من سنة 2023.

أصحاب الأرباح الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي

كما تخضع المهن غير التجارية للإمتثال للواجبات المحاسبية والإلتزام بمسك الوثائق على وجه الخصوص دفتر يومي. مؤشر وممضي من طرف المصلحة المسيرة. يظهر تفاصيل مداخليهم ونفقاتهم المهنية وسجل مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة مدعما بسندات الإثبات الموافقة. يتضمن تاريخ الإقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهنتهم ومبلغ الإمتلاك المطبق على هذه المعدات. وسعر وتاريخ التنازل عن هذه المعدات.

أما فيما يتعلق بتسيير الملفات الجبائية للمهن غير تجارية، فسيتم الإشراف عليها اعتبارا من 1 جانفي الجاري من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو إذا تعذر ذلك من طرف مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، أن أصحاب الأرباح الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح غير التجارية. والتي يتم حسابها وفقا للجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حيث يتم التصريح بهذه الضريبة وتسديدها لدى مصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط.

كما تخضع هذه المهن أيضا للرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو19 بالمائة وذلك حسب طبيعة العملية المنجزة.

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