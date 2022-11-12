هذه الوثائق ضرورية لتفادي تعليق منح ومعاشات المتقاعدين !

أفاد، الصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، أن التجديد الدوري للوثائق إلزامي من أجل تفادي تعليق منح ومعاشات التقاعد. كما أشار بيان توضيحي للصندوق، أن على المعنيين، التقرب من وكالاتهم المحلية لتجديد وثائقهم لاستمرار صب منح ومعاشات التقاعد.

وبخصوص الوثائق الضرورية التي يجب تجديدها بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المباشر، فتتمثل في شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

في حين، ذكر صندوق التقاعد، الوثائق اللازم تجديدها بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول. حيث على الأرملة جلب شهادة عدم الزواج وشهادة عائلية للحالة المدينة تحمل بيانات هامشية. والبنت اليتيمة البالغة، شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة أي نشاط.

أما اليتامى البالغين، فمن الضروري جلب شهادة مدرسية أو شهادة تكوين. والابن العاجز عن العمل، شهادة عائلية وشهادة عدم ممارسة أي نشاط.

كما دعا المتقاعدين أو ذوي الحقوق، إلى التقرب من وكالتهم المحلية لتجديد الوثائق لاستمرار صب منح ومعاشات التقاعد.

وفي حالة التعليق –يضيف الصندوق- فإن رفعه وإعادة صب المنح ومعاشات التقاعد يتم بعد إيداع المتقاعد للوثائق اللازمة.

وكشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، من قبة البرلمان الطريقة المبسطة لكيفية إحتساب التقاعد للعمال الأجراء وأصحاب المؤسسات.

واوضح يوسف شرفة في رده على أسئلة النواب أن كل عامل يشارك في الصناديق بـ34.5 بالمائة من بين هذه النسبة نأخد 18 بالمائة لصندوق الوطني التقاعد. و13 بالمائة تأخد لصندوق الضمان الإجتماعي. اما الباقي فيقسم على الصندوق الوطني للمعادلة الإجتماعية FN POS. وكذا الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة.

وتابع يوسف شرفة، أن التقاعد يحسم على قدر المشاركة أو المساهمة في حال المساهمة بأجر كبير يطبق عليه 18 بالمائة. وفي حال المساهمة بأجر ضعيف يطبق عليه 18 بالمائة.